Zwei Neuverpflichtung bei VSV

Der US-Amerikaner David Shields und der Kärntner Jungverteidiger Thomas Winkler werden in der kommenden Saison das Team des VSV verstärken. Das gab der Eishockeyveren am Donnerstag bekannt.

Der 1,91 Meter große und 93 Kilogramm schwere Verteidiger spielte zuletzt in der zweiten kanadischen Liga. Villach ist die erste Europastation für den 26-Jährigen. Neu im Team der Villacher ist auch Thomas Winkler. Der Jungverteidiger aus dem eigenen Nachwuchs erhält seinen ersten Profivertrag.

Mitte Juni wurde Sam Antonitsch, der 21 Jahre alte Sohn des Kärntner Ex-Tennisprofis Alexander Antonitsch, für den VSV in der Erste Bank Eishockey Liga angeheuert. Antonitsch war bis jetzt in der amerikanischen Juniorenliga - mehr dazu in Sam Antonitsch spielt für den VSV.