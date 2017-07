Mit dem Hund auf Reisen

Sommerzeit ist Reisezeit. Den Urlaub ohne Bello zu verbringen ist für viele unvorstellbar. In den Urlaubsländern sind allerdings viele Vorschriften und Regeln zu beachten. Manche Hunde sind in ein paar Ländern sogar verboten.

Mit dem Auto in den Urlaub zu fahren ist für Hunde am bequemsten. Allerdings sollte man beachten, die Fahrt vorweg zu planen und stressfrei zu reisen, so Petra Peitler vom ÖAMTC Klagenfurt. Man sollte nicht darauf vergessen, dass Hunde im Fahrzeug in einer Reisebox transportiert werden oder mit einem speziellen Gurt gesichert werden müssen, in dem das Brustgeschirr befestigt ist.

Die Pausen sollten je nach Rasse individuell eingeplant werden. Grundsätzlich seien aber zwei bis zweieinhalb Stunden die maximale Fahrtstrecke, die am Stück zurückgelegt werden sollte. Außerdem sollte man darauf achten, dass Tiere vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt seien, so Peitler.

Reisebox überall erforderlich

Egal ob Bahn-, Bus- oder Flugzeugreise - man muss sich vorab über Möglichkeiten und Regelungen für die Mitnahme von Vierbeinern informieren, rät die Experin: „Das Tier muss immer in einer Reisebox oder mit einem speziellen Gurt gesichert sein. Die Reisebox ist genauso wie im Flugzeug auch im Zug, überall, erforderlich.“ Darüberhinaus ist zu beachten, dass - speziell bei Reisen innerhalb der EU - der EU-Heimtierausweis mitgeführt werden muss, so Peitler.

Andere Länder, andere Sitten

Es ist wichtig sich vor Reiseantritt über die benötigten Dokumente für die Einreise zu informieren. „In dem einen oder anderen Land muss sogar teilweise die Tollwutimpfung vorgewiesen werden“, so Peitler. Nicht zu vergessen: Die Maulkorb- und Leinenpflicht, die fast überall zu beachten sei. Laut der Expertin würde in Kroatien auch ein Tollwutantikörpertest verlangt werden. Dieser sei vor der Einreise aber auch vor der Ausreise durchzuführen.

In Mazedonien, Montenegro, Serbien, Bosnien, sowie in der Türkei und Ukraine wird laut Peitler zusätzlich ein „amtstierärztliches Gesundheitszeugnis“ notwendig. Dieses darf nicht älter als zehn Tage sein und ist beim Tierarzt erhältlich.

„Geschäft“ wegputzen, Leinenpflicht einhalten

Auch was das „Geschäft“ der Vierbeiner betrifft, gelten in manchen Orten strenge Regeln: In Muggia in Italien, nahe der Grenze zu Slowenien, zum Beispiel sind Hundebesitzer verpflichtet, eine Wasserflasche mitzuführen, um damit den Platz, an dem die Hunde ihre Notdurft verrichtet haben, zu reinigen. Sonst drohen empfindliche Strafen.

Die Einhaltung der Leinenpflicht in Parkanlagen wird in vielen italienischen Städten ebenfalls - meist von Beamten in Zivil - kontrolliert. Wird ein freilaufender Hund entdeckt, muss dessen Besitzer mit saftigen Strafen rechnen.

Einreise für Kampfhunde in machen Ländern verboten

Zum Leid mancher Hunde und deren Besitzer gibt es auch Länder, in denen Hunde nicht willkommen sind. „Hier geht es hauptsächlich um Kampfhunde. In Deutschland zum Beispiel ist eine Aufenthaltsdauer von vier Wochen eigentlich erlaubt“, so die Expertin. Doch in Norwegen, Spanien oder Frankfreich zum Beispiel seien Kampfhunde generell verboten.

