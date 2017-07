Landtag: Wohnbauförderung und Zeltverbot

Einige Themen haben im Vorfeld der Landtagssitzung für Wirbel zwischen den Parteien gesorgt - wie die Novelle zum Wohnbauförderungsgesetz oder die geforderten Lockerungen für Fischer beim Zeltverbot. Am Donnerstag sollen Beschlüsse fallen.

Das Naturschutzgesetz verbietet Fischern, entlang der Flüsse Zelte aufzustellen, die sie vor Regen und Kälte schützen sollen. Weil die Fischer den Regenschutz brauchen, gab es bis dato zahlreiche Verhandlungsrunden. Ein verkündeter Durchbruch hielt nicht lange und so will sich am Donnerstag Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) selbst einschalten, um beiden Seiten - den Fischern und dem Naturschutz - zu ihrem Recht zu verhelfen.

Umweltlandesrat Rolf Holub (Grüne) soll zuletzt eingelenkt haben, Fischereireferent Gerhard Köfer vom Team Kärnten und auch die FPÖ verlangen die Entkriminalisierung der Fischer. Jetzt geht es um eine Formulierung, die „ja“ zum Regenschutz, aber weiterhin „nein“ zu einem fixen Zelt am Drauufer sagt - mehr dazu in Streit um Regenschutz für Fischer.

Weniger Bürokratie bei Wohnbauförderung

Nicht ganz so emotional wird um das neue Wohnbauförderungsgesetz verhandelt. Die Koalition von SPÖ, ÖVP und Grünen hob bereits die Einkommensgrenzen auf 38.000 Euro für eine Einzelperson und 61.000 Euro für Eltern mit einem Kind an. Damit werden mehr Kärntner Familien, als bisher in den Genuss der Wohnbauförderung kommen. Zusätzlich soll der Vorschriftendschungel für die Gewährung der Wohnbauförderungt für Häuselbauer entbürokratisiert werden, hieß es von der SPÖ.

Ziel sei, leistbares Wohnen zu schaffen und Mietensprünge, wie sie in der Vergangenheit immer wieder für Aufregung sorgten, zu vermeiden. Die Freiheitlichen sind gegen die Öffnung des sozialen Wohnbaues für Ausländer - mehr dazu in Landtag: Debatte über Wohnbauförderung.