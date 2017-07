Landesmuseum soll Doppelspitze erhalten

Das neue Museumsgesetz ist am Dienstag in der Regierungssitzung mit den Stimmen der Koalition verabschiedet worden. Am Donnerstag muss noch der Landtag zustimmen. Wichtigste Änderung ist die künftige Doppelführung, derzeit gibt es nur einen interimistischen Leiter.

Das Museum wird nach dem Abgang des umstrittenen Thomas Jerger intermistisch von Igor Pucker geleitet. Kulturreferent Christian Benger (ÖVP) will den Posten erst nach Beschlussfassung des neuen Museumsgesetzes fix ausschreiben. Er hofft aber, dass sich Pucker gewerben wird. Das Gesetz soll dem neuen Leiter klare Vorgaben liefern, auch mehr Landeskontrolle ist vorgesehen. Der wissenschaftliche Leiter bekommt einen kaufmännischen zur Seite gestellt. FPÖ und Team Kärnten stimmten dagegen, die Koalition dafür. Kulturreferent Benger verteidigt die Doppelführung „im Sinne der Wirtschaftlichkeit und Sparksamkeit“.

Ausstellungen soll es im Landesmuseum - nach dem Schimmelskandal - erst wieder in zwei Jahren geben, wenn der Umbau beendet ist. Zwei Millionen Ausstellungstsücke sollen zwischenzeitlich in einem Depot im Süden der Landeshauptstadt untergebracht werden.

