Erster Elektro-Bus der ÖBB für Kärnten

In Klagenfurt ist am Mittwoch der erste E-Bus präsentiert worden. Mit der Postbus GmbH als Betreiber wird der E-Bus ab 2018 auch zwischen St. Michael ob Bleiburg und dem Filterwerk Mahle zum Einsatz kommen.

Der im deutschen Memmingen hergestellte „Blue City Bus“ ist zu hundert Prozent emissions-, Co2- und feinstaubfrei und dabei extrem geräuscharm bei einer Reichweite von 300 Kilometern. Zwar ist der Bus in der Anschaffung mehr als zweieinhalb Mal so kostenintensiv wie ein herkömmlicher Bus, doch nach zehn bis zwölf Jahren sollte sich - bei Standard-Betrieb - die Anschaffung rechnen, sagte Alfred Loidl, Postbus-Regionalleiter Süd. Es werde kein Diesel benötigt und die Reparaturkosten seien viel geringer.

Motor an der Achse angebracht

Getriebe und Schaltung, wie sie früher einmal in Bussen nicht fehlen durften, gibt es in den E-Bussen nicht mehr. erklärt Loidl: „Sie verfügen über eine spezielle Antriebsart: Die Motoren sind an den Radnaben, an der Achse, angebracht.“

Taktung verdoppelt, weitere Routen folgen

Das Projekt wird vom Land unterstützt, sagt Umweltlandesrat Rolf Holub von den Grünen. Mit 50.000 Euro pro Jahr werde der Takt verdoppelt. Die Schichtzeiten bei Mahle würden an die Zugzeiten angepasst. „Sonst müssten wir öfter fahren und die Mitarbeiter würden zu früh oder zu spät kommen.“ Erfreulich sei, dass durch die Kooperation alles reibungslos funktioniere, so Holub. Auch weitere Kooperationen in anderen Regionen sind angedacht.

