Krumpendorf: Drogentoter in Wohnung gefunden

Innerhalb einer Woche hat es nun in Kärnten den bereits dritten Drogentoten gegeben. Der 27 Jahre Mann wurde in Krumpendorf tot in seine Wohnung gefunden. Es ist der insgesamt siebente Drogentote im heurigen Jahr.

Der Krumpendorfer starb offensichtlich an einer Überdosis Drogen. Er wurde von einem Freund Wohnung tot in seiner Wohnung aufgefunden. Der 27-Jährige befand sich schon längere Zeit in einem Drogenersatzprogramm. Er ist der bereits siebente Drogentote in Kärnten in diesem Jahr. Erst am Freitag starb ein 34 Jahre alter Klagenfurter an Drogenmissbrauch - mehr dazu in Klagenfurter an Drogen gestorben.