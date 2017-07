Flugverspätung nach Köln wegen Vogelschlags

Wegen Vogelschlags ist bei einer Maschine der Germanwings am Flughafen Klagenfurt eine technische Überprüfung notwendig geworden. Die Passagiere für den Flug nach Köln mussten eine Verspätung von sechseinhalb Stunden in Kauf nehmen.

Wie erst jetzt bekannt geworden ist, ist es am vergangenen Donnerstag am Flughafen Klagenfurt zu einem Zwischenfall durch Vogelschlag gekommen. Eine Germanwings-Maschine aus Köln wurde beim Landeanflug von einem Vogel seitlich getroffen. Der Rückflug konnte deswegen nicht wie geplant durchgeführt werden. Erst musste ein Techniker den Schaden begutachten. Nach der Überprüfung konnte der Flug mit einer Verspätung von sechseinhalb Stunden in Richtung Köln starten.

Schreckschusspistole gegen Vogelschlag

Vogelschlag kann für Flugzeuge zu einer echten Gefahr werden. Wie der Direktor des Flughafens, Max Schintlmeister sagte, werde durch verschiedene Maßnahmen versucht, Vogelschlag zu vermeiden. Die Vögel am Klagenfurter Flughafen werden durch Lärm, etwa durch Schreckschusspistolen, verscheucht.

Weltweit entsteht an Flugzeugen durch Vogelschlag jährlich ein Schaden von über einer Milliarde US-Dollar - mehr dazu in Wikipedia. Für weltweites Aufsehen sorgten die Folgen eines Vogelschlages vor mehr als sieben Jahren in New York City, an der Ostküste der Vereinigten Staaten. Im Jänner 2009 musste ein Airbus A320 im Hudson River in New York notlanden. Kurz nach dem Start kam es durch Wildgänse zu einem Vogelschlag, beide Triebwerke fielen aus. Dem Piloten gelang im Gleitflug eine Notwasserung, alle 155 Personen an Bord wurden gerettet.