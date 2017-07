Mexikaner vor Jahren im Faaker See ertrunken

Nach der Untersuchung einer Leiche, die vor zwei Wochen im Faaker See gefunden worden ist, steht nun fest, dass es sich um einen 68 Jahre alten Mann aus Mexiko handelt. Er dürfte vor mehr als drei Jahren ohne Fremdverschulden ertrunken sein.

Die Leiche des Mannes wurde in Villach obduziert, DNA-Material wurde an die Gerichtsmedizin Innsbruck übermittelt. Dort wurde ein Abgleich mit der DNA des seit 2014 vermissten Mannes aus Mexiko durchgeführt. Nun steht fest, dass es sich eindeutig um den Vermissten handelt, hieß es im Bericht der Polizei. Dem Ermittlungsstand zufolge kam er durch „Ertrinken ohne Fremdeinwirkung“ zu Tode.

Einen Tag vor Verschwinden Schlauchboot gekauft

Am 29. April 2014 wurde die Abgängigkeit des damals 68 Jahre alten Mannes aus Mexiko zur Anzeige gebracht. Er hielt sich damals als Tourist in Villach auf und war zuletzt in einer Pension in Villach einquartiert.

Die Erhebungen ergaben, dass der Vermisste noch einen Tag vor seinem Verschwinden in Villach ein Schlauchboot gekauft hat. Die Verpackung sowie sein Rucksack mit persönlichen Gegenständen wurden zwei Wochen nach seinem Verschwinden an einem Privatstrand am Faaker See gefunden. Umfangreiche Suchaktionen in Villach und Faak blieben damals erfolglos. Mehr als drei Jahre nach dem Verschwinden des Mannes wurde nun am Ufer des Faaker Sees die vorerst unbekannte Leiche angeschwemmt.