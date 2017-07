„Luftige“ Benetik-Ausstellung in Wolfsberg

Bis 27. August werden auf Schloss Wolfsberg Werke des Kärntner Künstlers Rudi Benetik gezeigt. Benetik, der sich auch schon international einen Namen gemacht hat, lässt sich von Düften, Reisen und seinem Garten inspirieren.

Benetik sammelt filigrane Gebilde, liebevolle Details und flüchtig erinnertes und collagiert die Gegenstände und Erinnerungen in seinen Werken. Bei seinen Arbeiten lässt der Künstler auch Philosophie und Mystik einfließen und formt so ein neues Gesamtes wie zarte, fast ätherische Gebilde oder Malereien.

ORF

Das Detail steht für das Ganze

„Luftig“ nennt Benetik seine Ausstellung auf Schloss Wolfsberg selbst: „Ich glaube das Leben ist sehr kurz und man muss sich nur mit guten Dingen beschäftigen, gut essen und Gutes tun.“ Im Guten sehe er nur die Reduktion oder die Essenz von vielen möglichen Varianten, so Benetik. „Und so ist auch in meinen Bildern. Man sieht nur ein Detail das für ein Ganzes dastehen kann.“

ORF

Gerüche als künstlerischer Impuls

Benetik erwägt und denkt nach, bevor er gestaltet und reduziert. Er überlegt fast meditativ, bevor er weitercollagiert. Eine Haltung, die er an fernöstlichen Kulturen schätzt. Sein Zengarten vor seinem Atelier im Jauntal bietet ihm das adäquate Umfeld. Die Collage sei etwas, wo man etwas zudecken oder auch aufdecken könne und das sei nötig, wenn von etwas zu viel da ist, so der Künstler.

ORF

Duft nach Sandelholz: Farbe Creme

Das Erspüren und Erfühlen unbekannten Terrains auf Reisen ist für Rudi Benetik nicht nur Sinneswahrnehmung, sondern auch künstlerischer Impuls. Auch Düfte würden ihn faszinieren, so der Künstler. „Ich sitze vis-a-vis vor so einem Sandelholz Duftbild in einem Kloster, und die Düfte, die die Mönche dort in Form von Stäbchen angezündet haben, habe ich sehr intensiv wahrgenommen.“ Das hätte für ihn die Farbe Creme gehabt, und sei ein heller Duftstreifen mit einer Spachtel auf Pappe, so Benetik.

ORF

Zucchini und Kürbis als Inspiration

Im Stucksaal von Schloss Wolfsberg stößt man auch auf einige Skulpturen aus geglühtem Draht mit Glaseprouvetten als Herzstück. Gefüllt sind sie mit verschiedenfarbiger Tusche. Laut Benetik würden diese verschiedenen Farben seine vielen, Zucchini- und Kürbisarten im Garten symbolisieren.

Studium in Laibach Benetik studierte an der Laibacher Kunstakademie und war Schüler bei Bogdan Borcic, bei einem der größten Meister der bildenden Kunst Sloweniens.

„Es könnten auch Raupen sein, aber die sind nicht so willkommen im Garten. Und die habe ich eigentlich für eine andere Ausstellung aufbewahrt.“ Neben Duftbildern zeigt er auf Schloss Wolfsberg auch frühere Werke, die wegweisend für seine luftige Darstellungsweise waren. Es wird auch eine kleine Vorschau auf eine Ausstellung die im März im österreichischen Kulturforum in Washington gezeigt wird geben.

ORF