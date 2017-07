Wiesenbrand im Osten von Klagenfurt

Im Osten von Klagenfurt ist am Sonntagnachmittag ein Brand ausgebrochen. Ein Getreidefeld in der Größe zweier Fußballfelder stand in Flammen.

Im Osten der Stadt fing Stroh auf einem Acker Feuer. Auslöser dürfte ein überhitztes Arbeitsgerät gewesen sein.

ORF

Fünf Feuerwehren waren im Einsatz. Der Brand konnte von den Feuerwehrleuten rasch gelöscht werden.