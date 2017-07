Cannabis bei Verkehrskontrolle gefunden

Bei einer Verkehrskontrolle im Mölltal hat die Polizei einen größere Menge Cannabis gefunden. Aus einem Auto drang Haschischgeruch. Im Auto und im Rucksack des 21 Jahre alten Lenkers fanden die Beamten Cannabiskraut und Suchtgift-Zubehör.

Am Samstagabend gegen 23.30 Uhr machten Polizeibeamte in Möllbrücke, im Bezirk Spittal an der Drau, eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Dabei stellten sie fest, dass aus dem Fahrzeug eines 21-jährigen Mannes aus Lurnfeld Cannabisgeruch kam. Die Beamten fanden im Rucksack des Lenkers einen Behälter mit Cannabisöl, sowie verschiedene Suchtgiftutensilien. Zum Teil gehörten das Rauschgift und die Utensilien auch einem 21 Jahre alten Beifahrer, der ebenfalls aus Lurnfeld kommt.

LPD Kärnten

Cannabis auch in der Wohnung sicher gestellt

Im Zuge der Vernehmung gab der Lenker an, in einer Wohnung in Eberndorf selbst mehrere Cannabispflanzen angebaut zu haben. Im Zuge einer freiwilligen Nachschau in der Wohnung konnten dort mehrere Gläser und Plastikbeutel mit Cannabiskraut sowie weitere Suchtgiftutensilien sichergestellt werden. Die beiden Männer wurden angezeigt.