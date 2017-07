OSZE: Muttonen für ein weiteres Jahr im Amt

Die Villacherin Christine Muttonen (SPÖ) ist auf der Jahreshauptversammlung der OSZE in der weißrussischen Hauptstadt Minsk für ein weiteres Jahr als Vorsitzende bestätigt worden. Muttonen ist erst die zweite Frau, die dieses hohe Amt bekleidet.

Muttonen ist Abgeordnete zum Nationalrat und wurde im letzten Jahr Vorsitzende der OSZE-Parlamentarierversammlung - mehr dazu in Christine Muttonen Präsidentin der OSZE-PV (kaernten.ORF.at; 5.7.2016). Die Hauptaufgabe der Parlamentarische Versammlung der OSZE ist die Förderung des interparlamentarischen Dialogs. Sie wurde vom Gipfeltreffen in Paris 1990 in der Absicht ins Leben gerufen, die nationalen Parlamente verstärkt in die OSZE einzubinden. Heute gehören der Versammlung 320 Parlamentarier an.

Kaiser: Beweis für Fingerspitzengefühl

Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) gratulierte Muttonen zur Wiederwahl. Das sei „der beste Beweis für ihre herausragende Arbeit und ihr diplomatisches Fingerspitzengefühl“, sagte Kaiser in einer Aussendung. Die Konferenz der Parlamentarischen Versammlung der OSZE tagte in diesem Jahr in Villach. Dadurch sei Kärnten in den internationalen Fokus gerückt, sagte Kaiser. Muttonen sei damit eine wichtige politische Botschafterin für Kärnten.