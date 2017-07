Rudern: Lobnig gewinnt Halbfinale

Die Kärntnerin Magdalena Lobnig hat beim Ruder-Weltcup-Finale auf dem Rotsee bei Luzern den Endlauf am Sonntag erreicht und damit die Weichen auf den Gesamtweltcup-Sieg gestellt.

Die Olympiasechste setzte sich im Olympischen Einer 0,90 Sekunden vor der Deutschen Annekatrin Thiele und 1,03 vor der Britin Victoria Thornley durch. Den zweiten Lauf gewann die Schweizerin Jeannine Gmelin vor Felice Mueller (USA) und Carling Zeeman (CAN). Diese sechs machen sich am Sonntag den Sieg untereinander aus. Die 26-jährige Lobnig führt in der Gesamtwertung und will die Weltcuptrophäe heimholen. Sie wäre die erste ÖRV-Damen, der dies gelingt.