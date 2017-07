„Schwimmen statt Baden“ im Wörthersee

Knapp 700 wagemutige Hobbyschwimmer stürzten sich am Samstag bei der Aktion „Schwimmen statt Baden“ in den Wörthersee. Die schnellsten Schwimmer schaffen die 1,2 Kilometer lange Strecke in unter 20 Minuten.

Die Aktion, die heuer das neunte Mal stattfindet, ist eine Kooperation des Landes Kärnten mit dem ORF. Für die Schwimmer galt es, die Strecke von 1,2 Kilometern vom Süd- zum Nordufer zurück zu legen.

ORF

Vom Parkbad Krumpendorf ging es zum Start mit Schiffen der Wörtherseeflotte ans Südufer. Für die Sicherheit der Schwimmer war gesorgt. Die Wasserrettung war mit gut 50 Kräften und mehreren Rettungsbooten im Einsatz. Zuvor wurde der Einsatz in der Zentrale im Parkbad genau geplant.

ORF

Die schnellsten unter den Schwimmern schaffen die Strecke zurück ins Parkbad in unter 20 Minuten. Doch jeder der die Strecke schaffte, zählte zu den Siegern.