Krankenpfleger bestahl betreutes Ehepaar

Ein 52 Jahre alter Rumäne, der im Wohnhaus eines Ehepaares im Bezirk Völkermarkt als Krankenpfleger gearbeitet hat, hat die Pensionisten bestohlen. Eine Falle der Polizei blieb erfolglos.

Der Rumäne wurde von einer Agentur an das Pensionistenpaar in Feistritz ob Bleiburg vermittelt. Seit drei Wochen wohnte er in dem Haus des Paares und betreute die beiden rund um die Uhr. Doch in der Nacht auf Freitag stahl er aus einem Kleiderschrank Bargeld in Höhe von etwa 4.500 Euro. Auch eine Armbanduhr und eine Taschenuhr nahm der Mann mit und verließ das Wohnhaus Freitagfrüh.

Täter versteckte weiteres Diebesgut im Garten

Bevor er das Wohnhaus verließ, packte der Rumäne seine persönlichen Gegenstände in einen Koffer und in zwei Taschen und versteckte das Gepäck abholbereit neben dem Carport im angrenzenden Garten. Das betagte Paar hatte den Diebstahl mittlerweile bemerkt und alarmierte die Polizei. Die Beamten fanden die versteckten Gepäckstücke und entdeckten weiteres Diebesgut. Der Täter hatte noch ein Saxophon, ein Akkuschrauber, Besteck und weitere 450 Euro Bargeld aus dem Wohnhaus mitnehmen wollen.

Die Polizei nahm an, dass der Täter die Gepäckstücke später holen kommen wollte und legte sich in der Nacht auf Samstag auf die Lauer. Der Täter ließ sich jedoch nicht mehr blicken, nach dem Mann wird gefahndet. Es wurde auch schon Kontakt zu der Agentur aufgenommen, die den Mann vermittelt hatte.