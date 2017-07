Fünf Verletzte bei Raufereien

Bei Raufereien sind in Kärnten in der Nacht auf Samstag fünf Personen verletzt worden. In Brückl zückte ein 33 Jahre alter Mann im Verlauf eines Streits eine Schreckschusspistole.

Der 33-Jährige geriet in der Nacht auf Samstag im Gastgarten eines Gasthauses in Brückl, im Bezirk St. Veit an der Glan, mit einem 26 Jahre alten Mann in Streit. Die Männer begannen zu raufen, beide wurden dabei verletzt. Der 26-Jährige bedrohte den 33-Jährigen schließlich mit dem Umbringen, worauf dieser die Gasdruckpistole zog und diese durchlud. Der Waffenbesitzer wurde festgenommen und über Weisung der Staatsanwaltschaft in die Justizanstalt Klagenfurt gebracht.

Klagenfurt: Pärchen niedergeschlagen

In der Nacht auf Samstag wurde eine 20 Jahre alte Frau aus Niederösterreich auf dem Pfarrplatz in Klagenfurt von einer unbekannten Frau mit südländischem Aussehen niedergerissen. Als ihr ihr 22 Jahre alter Freund helfen wollte, wurde er von einem unbekannten Mann mehrmals mit der Faust ins Gesicht geschlagen. Der 22-Jährige erlitt Platzwunden im Gesicht. Die beiden Täter flüchteten, die Verletzten wurden von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.

Beim Altstadtfest in Feldkirchen versetzte ein 34 Jahre alter Arbeiter einem 22 Jahre alten Arbeiter grundlos einen Faustschlag ins Gesicht. Der 22-Jährige erlitt eine Platzwunde im Gesicht. Der Täter flüchtete ist jedoch bekannt. Der Verletzte wurde von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht.