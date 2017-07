Polizei fahndet nach Fahrzeug

Die Polizei fandet nach einem Pick up Fahrzeug der Marke Land Rover. Es ist in der Nacht auf Freitag in Liebenfels gestohlen worden. Die Polizei hat den Verdacht, dass der Pkw bei einem Bankomatendiebstahl eingesetzt wurde.

Die Polizei Kärnten fahndet nach einem in der Nacht auf Freitag von einem Firmengelände in Liebenfels, Bezirk St. Veit an der Glan, gestohlenen Fahrzeug der Marke Land Rover Defender Pick Up mit dem Kennzeichen SV-621 BG. Am Fahrzeug muss laut Polizei nicht zwingend dieses Kennzeichen montiert sein.

Polizei bittet Bevölkerung um Mithilfe

Es wird vermutet, dass das Fahrzeug für die Begehung einer schweren Straftat eingesetzt worden sein könnte. So benutzten Bankomatknacher in den vergangenen Wochen gestohlene Autos. Die Polizei bittet um die Mithilfe der Bevölkerung. Zweckdienliche Hinweise werden an jede Polizeidienststelle über die Telefonnummer 133 oder 059133 erbeten.