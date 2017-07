Stadtwerke mit Umsatzplus im Jahr 2016

Die Stadtwerke Klagenfurt Gruppe hat laut Jahresabschluss im vergangenen Jahr ein Umsatzplus und mehr Gewinn erzielt. Investiert wurde in die Modernisierung der Wörthersee-Strandbäder Klagenfurt und Maria Loretto. 15 Millionen Euro flossen in den Ausbau des Strom,- und Fernwärmenetzes.

Konkret stieg der Umsatz im Vorjahr gegenüber 2015 um 2,8 auf 181,6 Millionen Euro und das Ergebnis vor Steuern von 2,09 auf 9,37 Millionen Euro. Das Ergebnis Dies gaben am Freitag die STW-Vorstände Clemens Aigner und Sabrina Schütz-Oberländer bekannt, nachdem der Abschluss am Donnerstag von der STW-Hauptversammlung gebilligt worden war. Die vorliegende Bilanz ist de facto die „erste Bilanz“ der im Vorjahr neu bestellten STW-Chefs. „Wir hatten viele Altlasten aufzuarbeiten und können stolz sein auf das, was wir gemeinsam mit unseren Mitarbeitern geschafft haben“, so Aigner und Schütz-Oberländer.

Inestitionen in Energie und Modernisierung

Die beiden Vorstände sind seit Frühsommer 2016 im Amt. Unter anderem fiel in diesen Zeitraum wurde die Inbetriebnahme des Biomasseheizkraftwerkes, das die Fernwärmeversorgung der Klagenfurter Bevölkerung nicht nur nachhaltig gesichert, sondern laut STW-Aussendung auch deutlich umweltverträglicher gemacht habe. Eine weitere jahrelange „Baustelle" konnte mit dem „Wasserprozess" abgeschlossen werden. Dabei wurden wurden rund 3,5 Millionen Euro in die Modernisierung der Wörthersee-Strandbäder Klagenfurt und Maria Loretto investiert.

30 Millionen im Vorjahr investiert

15 Millionen flossen im Jahr 2016 in den Ausbau des Strom- und Fernwärmenetzes, davon rund 10 Millionen in die vom STW-Team errichtete Einspeiseleitung Ost, das bis dato größte STW-Leitungsprojekt und 1,2 Millionen in intelligente Stromzähler, so genannte Smart Meter. Die Strom-Umsatzerlöse stiegen außerhalb des Netzgebietes von Klagenfurt um 2,8 Millionen Euro. Insgesamt betrug das Investitionsvolumen rund 30 Millionen Euro. Investiert wurde laut Aussendung auch in das Vertrauen der Kunden, nämlich durch den neuen Kundenbeirat, der als deren „Sprachrohr" eingerichtet wurde.