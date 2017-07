Schmalz’sches „Rehragout“ mundete Jury

Jury-Lob hat es am Freitag beim Auftakt des zweiten Lesetages der 41. Tage der deutschsprachigen Literatur für Ferdinand Schmalz gegeben. Sein Text, in dem Großbuchstaben fehlen und tiefgekühltes Essen - großteils Rehragout - im Mittelpunkt steht wurde positiv bewertet.

Ferdinand Schmalz, 1985 geboren, häufig im Theater tätig und für seine Texte schon des Öfteren ausgezeichnet, las auf Einladung von Sandra Kegel seinen Text „mein lieblingstier heißt winter“ - mehr dazu in Text Ferdinand Schmalz.

Die Abwesenheit von Großbuchstaben, rhythmische Inversionen, sprechende Namen und tiefgekühltes Essen, vor allem Rehragout, sind nur einige der tonangebenden Elemente dieses poetischen und absurd anmutenden Texts. Er erzählt die Geschichte des Eismannes Franz Schlicht, der von seinem Kunden Doktor Schauer gebeten wird, dessen Körper nach erfolgtem Selbstmord an einem bestimmten Ort auszusetzen. Er schiebt die makabere Aufgabe auf, nur um schließlich festzustellen, dass Schauers Körper nicht ist, wo er sein sollte. Ein sprachmächtiger Text, der die Jury zu vorwiegend positiven Beurteilungen animierte - mehr dazu in Lob für Text von Ferdinand Schmalz.

Markovic thematisiert Schwestern-Zwist

Nach Schmalz las die gebürtige Serbin Barbi Markovic, sie folgte der Einladung von Klaus Kastberger und brachte ihren Text „Die Mieter“ mit in die Lindwurmstadt - mehr dazu in Text Barbi Markovic. Darin erzählt sie die als intimes Familiendrama maskierte Geschichte zweier Schwestern, deren Familie aus unerklärlichen Gründen tot ist und die es nicht schaffen, ihre Differenzen zu überbrücken. Auf metaphorischer Ebene ist es eine durchaus engagierte Geschichte, die Engstirnigkeit kritisiert, das Wirken von nationaler Identität hinterfragt und übertriebenen Patriotismus problematisiert. Derzeit diskutiert die Jury über Markovics Text.

Der Text der gebürtigen Wienerin Verena Dürr, die als letzte Autorin am zweiten Lesevormittag lesen wird, wurde ebenfalls von Kastberger vorgeschlagen.

Nach der Mittagspause treten am zweiten Lesetag die Deutschen Jackie Thomae und Jörg-Uwe Albig mit ihren Arbeiten ins Rampenlicht.

Den letzten Lesetag bestreiten am Samstag Eckhart Nickel, die Schweizerin Gianna Molinari, die Südtirolerin Maxi Obexer sowie der Schweizer Urs Mannhart.

Preisverleihung am Sonntag

Am Sonntag werden von den sieben Juroren, unter denen der in Zürich lebende Germanist und Literaturkritiker Michael Wiederstein heuer der einzige Novize ist, die Preise vergeben: der mit 25.000 Euro dotierte Bachmann-Preis, der erstmals vergebene Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro) sowie der 3sat-Preis (7.500 Euro). Das Publikum bestimmt via Internet, wer den mit 7.000 Euro dotierten BKS-Bank-Publikumspreis mit nach Hause nimmt. Im Vorjahr gewann Sharon Dodua Otoo den Ingeborg-Bachmann-Preis.

Wray Favorit am ersten Lesetag

Am ersten Lesetag gab es großes Lob für den Text des US-Amerikaners mit Kärntner Wurzeln, John Wray. Auch die Apokalypse, die Karin Peschka beschrieb, kam gut an. Überwiegend ablehnend war die Jury gegenüber dem Text von Daniel Goetsch, auch Björn Treber wurde eher verrissen - mehr dazu in Erster Lesetag: John Wray erster Favorit.

Der Eröffnungsabend am Mittwoch war von sphärischen Klängen und einer gesellschaftskritischen „Klagenfurter Rede zur Literatur“ über die Rolle der Literatur geprägt - mehr dazu in Jonke-Klänge und Gesellschaftskritik.

