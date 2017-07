Mann im Vassacher See untergangen

Am Vassachersee in Villach ist es am Donnerstag zu einem Badeunfall gekommen. Ein 63 Jahre alter Badegast ging beim Schwimmen plötzlich unter. Er konnte zwar reanimiert werden - schwebt aber in Lebensgefahr.

Der 63 Jahre alte Mann dürfte gegen 11.20 Uhr beim Schwimmen im Vassachersee Kreislaufprobleme bekommen haben und ging unter. Andere Badegäste beobachteten den Zwischenfall. Eine Frau schwamm daraufhin zum Mann und schleppte den 63 jährigen zum Ufer. Die Hauptfeuerwache Villach musste den bereits bewusstlosen Mann über eine Böschung bergen. Die Kräfte der Wasserrettung Villach unterstützten gemeinsam mit der Hauptfeuerwache Villach sowie der Feuerwehr Vassach das Rote Kreuz beim Transport des Verunfallten zum Rettungsfahrzeug.

Nach Reanimation auf die Intensivstation gebracht

Erste Wiederbelebungsmaßnahmen wurden von zwei Rettungsschwimmern der Einsatzstelle Villach durchgeführt. In der Zwischenzeit trafen weitere Rettungskräfte ein. Der Notarzt setzte die Reanimation fort. Der 63 Jahre alte Mann wurde in das Landeskrankenhaus Villach eingeliefert. Laut Auskunft einer Krankenhaussprecherin ist der Zustand des Mannes kritisch. Der 63 jährige schwebt in Lebensgefahr und wird momentan intensiv medizinisch betreut.