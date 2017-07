Grüne: Weiter innerparteiliche Differenzen

Die innerparteilichen Differenzen bei den Kärntner Grünen sind noch nicht ausgestanden. Auslöser war die Landesversammlung am Wochenende, bei der Asylwerber die Kandidaten für Landtags- und Nationalratswahl mitbestimmten.

Bei dieser Landesversammlung landete Landessprecherin Marion Mitsche als Kandidatin auf dem chancenlosen neunten Platz. Sie wisse noch nicht, wie es mit ihr persönlich weitergehe, sagte Mitsche am Donnerstagvormittag am Telefon. Man sei dabei, eine Partei-Presseaussendung zu verfassen. Vom Inhalt mache sie abhängig, ob sie bleibt oder geht, sagte Mitsche.

Bundesgeschäftsführer: „Nicht von Spaltung reden“

Das sogenannte Leitungsteam, dem unter anderen Landessprecherin Mitsche, ihr Stellvertreter und Kontrahent Michael Johann und Landesrat Rolf Holub angehören, traf sich gestern zu einer Sitzung in der Parteizentrale in Klagenfurt. An der gemeinsamen Presseaussendung wurde am Donnerstag gebastelt. Der Text musste mit allen Parteivorderen abgestimmt werden. Mehrere waren am Vormittag für den ORF nicht erreichbar oder kurz angebunden.

Teilnehmer der gestrigen Leitungsteam-Sitzung war auch Bundesgeschäftsführer Robert Luschnik. Zu Mitsche, die von einer „Spaltung der Partei“ gesprochen hat, sagte Luschnik: „Ich verstehe, dass Marion Mitsche an diesem Tag enttäuscht war und diese Worte gebraucht hat. Ich würde nicht von einer Spaltung reden, denn das ist es nicht. Es war eine demokratische Entscheidung, die knapp ausgegangen ist und jetzt müssen wir in die Zukunft schauen, wie wir weitergehen können.“ Auf die Frage von ORF-Redakteur Christof Glantschnig, ob das mit Mitsche an der Spitze sein werde, sagte Luschnik: „Aus meiner Sicht, ja, selbstverständlich.“

Asylwerber: Kein Anlass für eine Wahlwiederholung

Innerhalb der Grünen werden Stimmen laut, die Landesversammlung und Listenwahl müsse wiederholt werden. Auch die anderen Parteien - selbst die Koalitionspartner SPÖ und ÖVP - übten Kritik, dass Asylwerber Listen für Wahlen mitbestimmten, bei denen sie selbst nicht wahlberechtigt sind. Bundesgeschäftsführer Luschnik: „Wir haben uns das genau angesehen: Alle, die an der Versammlung teilgenommen haben, waren Mitglieder, die stimmberechtigt sind. Das wurde von den Vorständen im Vorfeld auch so beschlossen. Von 191 Personen waren es sieben, die tatsächlich Asylwerber waren oder einen Aufenthaltsstatus haben. Diese Personen sind aber in Österreich schon sehr gut integriert, sie arbeiten oder gehen in die Schule. Sie sprechen auch gut Deutsch und ich bin mir sicher, dass das ein guter Weg ist, Menschen zu integrieren, indem man sie an politischen Entscheidungsprozessen Teil haben lässt.“

Auch der stellvertretende Landessprecher Johann sagte, für eine Wiederholung gebe es weder einen Anlass noch die zeitliche Möglichkeit. Immerhin müssten die Nationalratslisten bald eingebracht werden, so Johann. Er bestätigt aber Überlegungen die Parteistatuten zu ändern. Demnach sollten neue Mitglieder erst ein Jahr nach ihrer Aufnahme bei einer Landesversammlung mit stimmen dürfen. Zum Thema werde das aber, so Johann, erst nach der Landtagswahl im März.