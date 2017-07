Wieder schwere Unwetter über Kärnten

Heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel sind am Mittwochabend über Kärnten niedergegangen. Am schlimmsten betroffen war wieder das Lavanttal. Insgesamt mussten die Feuerwehren zu 45 Einsätzen ausrücken.

Gegen 19.00 Uhr entstand über dem Lavanttal eine kleinräumige, aber sehr heftige Gewitterzelle. Hagel verfärbte vor allem in St. Andrä grüne Gärten kurzzeitig in weiße Landschaften. Dazu kamen enorme Regenmengen. Betroffen waren etliche Gemeinden und Ortschaften, wie St. Stefan, St. Paul, Wolfsberg oder St. Margarethen.

Bachhiesl

Mure verlegte Landesstraße

Auf die St. Margarethener Landesstraße ging ein paar hundert Meter vom Kurheim Bad Weissenbach entfernt eine Mure ab. Auf einer Länge von 30 Metern war die Straße kurzzeitig unpassierbar. Schweres Gerät musste anrücken, um die Fahrbahn wieder frei zu bekommen.

Bachhiesl

Autofahrer von Wassermassen eingeschlossen

In St. Stefan war die Ortsdurchfahrt überflutet. In Wolkersdorf wurde ein Autofahrer von den Wassermassen kurzzeitig in seinem Fahrzeug eingeschlossen. Er konnte sich selbst, unverletzt befreien. Insgesamt zählte die Landes Alarm- und Warnzentrale am Abend in ganz Kärnten 45 Einsätze von 18 Feuerwehren. Sie wurden bis tief in die Nacht hinein abgearbeitet.

