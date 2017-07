TddL: Peschka eröffnet Lesereigen

Die gebürtige Oberösterreicherin Karin Peschka hat am Donnerstag um 10.00 Uhr als erste Teilnehmerin die Lesearena der 41. Tage der deutschsprachigen Literatur betreten. Der Ingeborg-Bachmann-Preis wird am Sonntag vergeben.

Peschka wurde 1967 in Linz geborgen. Sie lebt sie in Wien und liest auf Einladung von Stefan Gmünder in Klagenfurt einen Auszug aus der Erzählung „Wiener Kindl“ - mehr dazu in „Wiener Kindl“.

ORF/Johannes Puch

Gleich nach ihr tritt am ersten Lesevormittag der Kärntner Björn Treber an. Nach ihm folgt der Austro-Amerikaner John Wray. Der erste Lesenachmittag wird von Noemi Schneider und Daniel Goetsch bestritten.

Der in Graz geborene Ferdinand Schmalz liest am Freitag um 10.00 Uhr, danach die in Wien lebende Serbin Barbi Markovic sowie Verena Dürr. Nach der Mittagspause treten Jackie Thomae und Jörg-Uwe Albig mit ihren Arbeiten ins Rampenlicht.

Den letzten Lesetag bestreiten am Samstag Eckhart Nickel, die Schweizerin Gianna Molinari, die Südtirolerin Maxi Obexer sowie der Schweizer Urs Mannhart.

Preisverleihung am Sonntag

Am Sonntag werden von den sieben Juroren, unter denen der in Zürich lebende Germanist und Literaturkritiker Michael Wiederstein heuer der einzige Novize ist, die Preise vergeben: der mit 25.000 Euro dotierte Bachmann-Preis, der erstmals vergebene Deutschlandfunk-Preis (12.500 Euro), der Kelag-Preis (10.000 Euro) sowie der 3sat-Preis (7.500 Euro). Das Publikum bestimmt via Internet, wer den mit 7.000 Euro dotierten BKS-Bank-Publikumspreis mit nach Hause nimmt. Im Vorjahr gewann Sharon Dodua Otoo den Ingeborg-Bachmann-Preis.

Der Eröffnungsabend am Mittwoch war von sphärischen Klängen und einer gesellschaftskritischen „Klagenfurter Rede zur Literatur“ über die Rolle der Literatur geprägt - mehr dazu in Jonke-Klänge und Gesellschaftskritik.

