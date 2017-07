Styropor verschmutzt Glan-Fluss

Bei den Abrissarbeiten der Glanbrücke in Klagenfurt sind am Mittwochnachmittag große Mengen an Styropor in den Glan-Fluss gelangt. Die Feuerwehr musste Sperren errichten und den Flusslauf quer durch die Stadt reinigen.

Am Nachmittag wurden Teile der einsturzgefährdeten Brücke, die im Bereich der Pischeldorferstraße über die Glan führt, abgerissen. Dabei löste sich verbautes Styropor in großen Mengen und gelangte in den Flusslauf. Die Baufirma hatte zwar im Vorfeld versucht, Maßnahmen zu treffen, damit dies nicht passiere. Diese seien jedoch laut Feuerwehr unzureichend gewesen.

Styropor im Glanfluss

Landeschemiker empfahl Reinigung

Der Kunststoffabfall verschmutzte das Wasser des Klagenfurter Stadtflusses auf einer Länge von mehreren hundert Metern. Laut Feuerwehr-Einsatzleiter Martin Zmug stellten die kleinen Plastikteile eine Gefahr für Fische, Enten und andere Lebewesen entlang der Glan dar.

ORF/Bernd Radler

Nach Rücksprache mit dem Landeschemiker entschloss sich die Feuerwehr dazu, mit mehreren Dutzend Einsatzkräften das Ufer grob zu reinigen. Im Stadtteil Fischl, bis wohin die Verschmutzung reichte, wurde zudem ein Auffangnetz quer über den Fluss gespannt. Der Einsatz war am Mittwochabend noch im Gange.

Seit Montagfrüh laufen die Abrissarbeiten der Glanbrücke. Im Herbst des Vorjahres musste die Sanierung der Pischeldorferstraße unterbrochen werden, da die Brücke einsturzgefährdet war.

