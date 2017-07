Betrüger gab sich als Polizist aus

Am Dienstagabend hat sich in Klagenfurt ein unbekannter Täter mit einer gefälschten Polizeimarke als Kriminalbeamter ausgegeben und Zutritt in die Wohnung einer 87-Jährigen verschafft. Er soll hunderte Euro gestohlen haben.

Um in die Wohnung der Pensionistin zu gelangen, erzählte ihr der Unbekannte eine Lügengeschichte. Demnach seien einige Personen festgenommen worden, die behauptet hätten, aus der Wohnung der 87-Jährigen etwas gestohlen zu haben. Der falsche Polizist kam nicht allein, ein zweiter Mann wartete an der Eingangstür des Wohnhauses.

Die Pensionistin ließ den vermeintlichen Polizisten in die Wohnung und zeigte ihm ein mit Geld gefülltes Kuvert, das sie am Vortag von der Bank geholt hatte. Kurz darauf verließ der Mann die Wohnung und meinte, dass auf die „paar Scheine keiner neugierig“ sei. Als die Frau das Geld kurz darauf nachzählte, stellte sie fest, dass mehrere hundert Euro fehlten. die Fahndung nach den Unbekannten läuft.

„Dienstmarke kaum zu fälschen“

Claus Kügerl vom Stadtpolizeikommando Klagenfurt rät, sich im Zweifelsfall Dienstmarke und Dienstausweis zeigen zu lassen: „Die richtige Dienstmarke schaut aus wie eine Medaille, goldfarben, ist aus massivem Metall, das man nicht verbiegen kann. In der Mitte ist das Staatswappen, rundherum steht Kriminaldienst. Das ist kaum zu fälschen.“ Der Dienstausweis sei ein zusätzlicher Ausweis, habe auch fünf Sicherheitsmerkmale mit Foto, Kippbild mit fünfstelliger Zahl und einer Reliefschrift.

Am besten sollte man die Haustür nicht ganz aufmachen, wer eine Sperrkette habe, sollte sie benutzen, so Kügerl.

Personenbeschreibung

1. Person: Mann, ca. 40 Jahre alt, schwarz gekleidet mit heller Aufschrift am Oberteil, korpulente Statur, kärntner Dialekt, mittellange dunkle Haare.

2. Person: Mann, heller bekleidet, keine weiteren Angaben.