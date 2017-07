Bachmannpreis wird am Mittwoch eröffnet

Die 41. Tage der deutschsprachigen Literatur mit dem Hauptpreis Ingeborg-Bachmann-Preis werden am Mittwochabend im ORF-Theater Klagenfurt eröffnet. 14 Autoren, darunter fünf mit zumindest österreichischen Wurzeln, treten an.

Klagenfurt ist bis einschließlich Sonntag der Mittelpunkt der deutschsprachigen Literaturszene. Hunderte Journalisten, Kritiker, Verlagsvertreter, Literaturagenten und Beobachter kommen zu diesem Ereignis. 14 Teilnehmer, sieben Männer und sieben Frauen aus Deutschland, der Schweiz und Österreich, aber auch aus Serbien, Italien und den USA werden vor der siebenköpfigen Jury mit ihren bislang unveröffentlichten Prosatexten antreten.

ORF/Petra Haas

Darauf folgen die Jurydiskussionen und am Sonntag dann die Abstimmung, wer die Ehre und die 25.000 Euro Preisgeld für den Bachmannpreis mit nach Hause nimmt. Insgesamt werden heuer fünf Preise ausgelobt - mehr dazu in Preise und Preisstifter.

APA/Georg Hochmuth

Kärntner und kärnterische Wurzeln

Der junge Schriftsteller Björn Treber aus Spittal an der Drau ist ebenso dabei wie der US-amerikanische Autor John Wray, dessen Mutter aus Friesach stammt. Des weiteren treten für Österreich Karin Peschka, Verena Dürr und Ferdinand Schmalz an - mehr dazu in Autoren 2017.

Rede zur Literatur hält Franzobel

Spannend wird bei der Eröffnung die Auslosung der Lesereihenfolge für die Auftritte von Donnerstag bis Freitag und spannend wird auch die Klagenfurter Rede zur Literatur, die heuer der Schriftsteller Franzobel hält, der im Jahr 1995 den Bachmannpreis gewann. Die Lesungen um den Preis sind frei zugänglich, im Lendhafen gibt es ein Public-Viewing der 3sat Live-Übertragung des Bewerbes. Die Eröffnung, alle Lesungen und Jurydiskussionen werden live im Internet übertragen und stehen danach on demand zur Verfügung. Alle Texte der Autoren sind nach den Lesungen ebenso abrufbar wie die Rede zur Literatur - mehr dazu in bachmannpreis.ORF.at.