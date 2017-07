Zwei Fliegerbomben im Kanaltal entdeckt

Die Autobahn im Kanaltal und der Radweg „Alpe Adria“ müssen am Mittwoch wegen einer Bombenentschärfung gesperrt werden. Zwei US-Fliegerbomben aus dem Zweiten Weltkrieg wurden entdeckt.

Die beiden Bomben wurden beim Fluss Fella in der Nähe der friulanischen Ortschaft Chiusaforte entdeckt. Jede Bombe enthält 500 Kilo Sprengstoff. Bisher waren in der Gegend noch nie derart große Bomben entdeckt worden.

Privat

Wegen der Größe können die Bomben nicht abtransportiert werden, sondern müssen am Fundort entschärft und möglicherweise auch dort gesprengt werden, heisst es in den italienischen Medien.

Die erste Bombe soll am Mittwochvormittag entschärft werden. Zwischen 10 und 12 Uhr werden daher die Bundesstraße SS 13 Pontebbana im Kanaltal, ein Streckenabschnitt der A23 in Richtung Udine und der Radweg „Alpe Adria“ gesperrt. Autofahrer, die auf der Autobahn in Richtung Udine und weiter an die Adria unterwegs sind, müssen in Pontebba abfahren.