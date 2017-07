Weltrekordhalter bei Kärntner Halbmarathon

Der aktuelle Weltrekordhalter im Marathon, Dennis Kimetto, wird beim Wörthersee Halbmarathon im August starten. Das gab der Veranstalter am Dienstag bekannt. Der 33-jährige Kenianer hält seit drei Jahren die Bestzeit im Marathonlauf.

Mit dem aktuellen Weltrekordhalter im Marathon, Dennis Kimetto, sagte ein absoluter Topstar der Laufszene seinen Start beim „Wörthersee Halbmarathon“ zu. Laut den Veranstaltern von „Kärnten läuft“ bekommt der 33-jährige Kenianer kein Startgeld. Die Aufenthaltskosten und die Kosten für das Trainingslager in Kärnten werden allerdings vom Veranstalter übernommen, heisst es.

Dennis Kimetto lief 2014 in Berlin in 2:02:57 Stunden die aktuelle Bestzeit im Marathonlauf. Er tritt das erste Mal in Österreich an. Am 20. August geht er in Velden an den Start.