Vierjähriger von PKW angefahren

In Oberdrauburg wurde am Dienstagvormittag ein vier Jahre alter Bub von einem Auto angefahren. Das Kind riss sich los und lief auf die Straße. Der Lenker konnte nicht mehr bremsen. Der Bub wurde mit dem Hubschrauber in das Krankenhaus geflogen.

Der Unfall passierte auf einer Gemeindestrasse in Oberdrauburg. Der Vierjährige war mit seiner Mutter unterwegs. Sie hielt den Buben an der Hand. In einem Gastgarten auf der anderen Straßenseite entdeckte der Vierjährige seinen Vater. Er war so erfreut, dass er sich plötzlich und unerwartet von der Hand seiner Mutter losriss. Danach lief er ohne auf den Verkehr zu achten quer über die Straße.

Bub zur Beobachtung im Krankenhaus

Gerade zu dem Zeitpunkt fuhr ein 45 Jahre alter Angestellter mit seinem Auto vorbei. Er sah den Buben viel zu spät und konnte nicht mehr bremsen. Der Vierjährige wurde vom Fahrzeug erfasst und zu Boden geschleudert. Nach der Erstversorgung an der Unfallstelle wurde das Kind mit dem Rettungshubschrauber in das Bezirkskrankenhaus nach Lienz geflogen. Laut Auskunft der Polizei könne der Bub das Krankenhaus bald wieder verlassen. Er ist noch zur Beobachtung stationär. Der Vierjährige dürfte bei dem Unfall nur leichte Verletzungen erlitten haben.