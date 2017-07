Waschanlage für Züge begann zu brennen

Brandalarm hat es am Montagabend in Villach gegeben. Der ungewöhnliche Einsatzort war die Zugswaschanlage der ÖBB. 40 Feuerwehrleute der Hauptfeuerwache Villach und Vassach konnten das Feuer löschen.

Die Waschanlage steht auf einem Nebengleis im nördlichen Teil des Bahnhofes. Das Feuer hat sich im Bereich des Einfahrtstores ausgebreitet. „Die ÖBB haben sehr schnell reagiert und diesen Bereich stromlos gemacht. Dadurch war ein gefahrloses Arbeiten für uns möglich“, sagte Alexander Scharf, der Zugskommandant der Hauptfeuerwache Villach.

Auf Anweisung der ÖBB arbeiten

Wie bei allen Einssätzen, so war laut Scharf auch in diesem Fall die Gefahr durch Oberleitungen immer gegeben. „Da muss man sehr genau mit den Mitarbeitern der ÖBB diesen Einsatz besprechen und dann auch nach ihren Anweisungen gemeinsam abarbeiten“, so der Zugskommandant. Der grund für die Brandursache steht noch nicht fest.

Wirtschaftsgebäude in Winklern zerstört

Auch in Winklern im Bezirk Spittal an der Drau gab es Montagabend einen Brand. Die Flammen zerstörten ein Wirtschaftsgebäude. Die Feuerwehr konnte ein Übergreifen der Flammen auf das daneben stehende Wohnhaus verhindern. Brandursache und Schadenshöhe sind noch nicht bekannt.