Turbulenzen bei Kärntner Grünen

Die Kärntner Grünen stecken seit der Landesversammlung in Turbulenzen. Landessprecherin Marion Mitsche, die auf der Landesliste an eine unwählbare Stelle gekommen war, ist auf Tauchstation. Ende dieser Woche soll geklärt werden, wie es weitergeht.

Marion Mitsche hat sich eine Auszeit von ein paar Tagen genommen, wurde in der Parteizentrale bestätigt. Bis Ende der Woche wolle sie sich darüber im Klaren werden, ob sie als Landessprecherin der Grünen weitermachen werde oder nicht. Von einer klaren Spaltung der Partei sprach Mitsche am Samstag nach der chaotischen Landesversammlung.

Zwei Meinungen aber ein gutes Team

So wollte es der stellvertretende Klubobmann Michael Johann nicht ausdrücken. Johann gab aber gegenüber Radio Kärnten durchaus zu, dass es zwei Lager gebe und dass er nicht zu denen gehöre, die auf Mitsches Seite stehen. „Ja, es hat unterschiedliche Meinungen gegeben, aber das ist in Parteien so und es hat sich eine Richtung durchgesetzt. Ich glaube aber dass wir dadurch ein Team haben für den Landtag, das sehr gut zusammenarbeiten kann, das harmonieren wird und das ist wichtig wenn wir erfolgreiche politische Arbeit machen wollen.“

Johan sieht Chancen auf Clubobmann

Auf die Nachfrage des ORF, ob er sich Mitsche nicht weiter als Landessprecherin wünsche, meinte Johan, dass die Zusammenarbeiten nicht immer einfach gewesen sei, er aber ihre Entscheidung respektieren werde, in welche Richtung auch immer sie gehe. Johann selbst rechnet sich gute Chancen aus, Klubobfrau Barbara Lesjak nachzufolgen, die schon vor der Landesversammlung in der Vertrauensabstimmung nicht die erforderliche Mehrheit für ihre Wahlkreisliste in Klagenfurt erreichte und daher im nächsten Landtag nicht mehr vertreten sein wird.

Entscheidung Ende der Woche

„Es geht schon darum, dass wir erstmal die Wahl erfolgreich schlagen. Dann wird der Landtagsklub den Obmann oder die Obfrau wählen. Ich habe da natürlich einen gewissen Startvorteil, mit den Jahren, die ich im Landtag gewesen bin“, so Johan. Ende der Woche will das Leitungsteam der Grünen zusammenkommen und das weitere Vorgehen festlegen