Hotel-Restaurant wegen Brandes evakuiert

In Velden ist am Sonntag in der Küche eines Hotel-Restaurants ein Brand ausgebrochen. Es gab starke Rauchentwicklung, mehrere Personen mussten gerettet werden. Darunter eine im Hotel schlafende Mutter mit ihrem Kind.

Gegen 14.00 Uhr brach in der Küche des Restaurants vermutlich wegen eines elektrischen Defektes beim Schalter einer Fritteuse ein Brand aus. Der 60-jährige Hotelier und sein 38-jähriger Koch versuchten, die Flammen mit einer Löschdecke und mit einem Feuerlöscher bis zum Eintreffen der Feuerwehr zu löschen.

Schäden durch Rußniederschläge

Im Einsatz waren die FF Velden/Wörthersee, Kerschdorf, Lind ob Velden und Augsdorf. Diese konnten den Brand bzw. die Flammen unter Einsatz von schwerem Atemschutz löschen und damit noch größeren Schaden verhindern. Durch den Brand sowie durch Rauch- und Rußniederschläge entstanden Schäden in den Küchenräumlichkeiten, in den Gasträumen und im Stiegenhaus.

Bei alarmierten Beamten der Polizei Velden mussten die sich noch in der Küche und im Gastraum befindenden Personen sowie eine im dritten Stock schlafende Mutter mit ihrem Kind in Sicherheit bringen. Verletzt wurde niemand, der Gesamtschaden beträgt mehrere zehntausend Euro.