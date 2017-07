Körperlich Beeinträchtigter ausgeraubt

Ein körperlich beeinträchtigter Mann ist am Sonntag von drei jungen Männer überfallen und beraubt worden. Dank einer Zeugin wurden sie ausgeforscht, sie widersetzten sich ihrer Festnahme. Täter und Opfer sind dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen.

Sonntagfrüh zeigte eine 39-jährige Frau aus Graz über Notruf an, dass es im Bereich des Bahnhofes Klagenfurt zu einem Raub gekommen sei und dass drei Täter geflüchtet seien. Die Grazerin verfolgte die Tatverdächtigen und teilte die jeweiligen Standorte per Handy der Polizei mit. In der Lastenstraße konnte das Trio von der Polizei angehalten und vorläufig festgenommen werden.

Die Zeugin sagte, dass sie kurz zuvor mit dem Bus am Bahnhof angekommen sei. Dort konnte sie beobachten, wie die drei Personen einen beinamputierten Mann, einen 24-jährigen Pensionisten aus Klagenfurt, niedergeschlagen hatten. Markus Wernig von der Polizei St. Ruprecht sagte, es habe sich herausgestellt, dass nur zwei der drei Männer gegen das Opfer tätlich geworden seien und ihn beraubt hätten.

Drei mutmaßliche Täter alkoholisiert

Bei den drei vorläufig festgenommenen Männer handelt es sich um drei Beschäftigungslose im Alter von 21, 22, und 23 Jahren, aus Klagenfurt. Sie wurden in das Polizeianhaltezentrum Klagenfurt eingeliefert. Alle drei mutmaßlichen Täter waren leicht alkoholisiert. Im Zuge der weiteren Amtshandlung wurden der 23- und der 22-Jährige zunehmend aggressiver, wobei der ältere der beiden aktiven Widerstand setzte und einen Polizeibeamten an der Hand verletzte.

Laut Wernig seien sowohl Täter als auch Opfer dem Suchtgiftmilieu zuzuordnen, alle seien Österreicher. Das beraubte Opfer gab an, dass ihm von den drei 50 Euro gestohlen wurden, wobei jedoch bei keinem der drei ein solcher Geldbetrag gefunden werden konnte. Das Opfer klagte über große Schmerzen im Kopf aber auch am Knie, wo der Mann eine Prothese trägt. Deshalb wurde er von der Rettung ins Klinikum Klagenfurt gebracht wurde.