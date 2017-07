Baustellenchaos in Klagenfurt

In Klagenfurt werden die Nerven der Autofahrer wieder auf die Probe gestellt: Die Sanierung der Villacher Straße läuft noch, nun gibt es Behinderungen auf der Pischeldorfer Straße, weil die Glanbrücke abgerissen wird.

Viele Autofahrer wundern sich schon seit Monaten, warum auf der Baustelle in der Pischeldorfer Straße in Klagenfurt nahe des Fernheizwerkes nichts mehr geschieht. Baustellentafeln wurden aufgestellt, in beiden Richtungen ist jeweils ein Fahrstreifen gesperrt. Die Bauarbeiten mussten im Herbst des Vorjahres gestoppt werden, weil die Glanbrücke einsturzgefährdet ist.

Keine ausgeschilderte Umleitung

Während der ersten Bauphase entdeckten die Techniker, dass die Spannköpfe, die die Brücke tragen, stark beschädigt sind. Daher wird die Brücke ab Dienstag Stück für Stück abgerissen. Danach muss eine neue Brücke errichtet werden. Die Pischeldorfer Straße wird deshalb voraussichtlich bis Oktober gesperrt sein und zwar 20 Meter vor und 20 Meter nach der Glanbrücke.

Der Abriss der Glanbrücke auf der Pischeldorfer Straße ist ein schwieriges Unterfangen. Nicht zuletzt weil auf der Brücke die Fernwärme und Wasser-Hauptleitungen verlaufen. Keine Freude mit der Sperre haben auch die Betriebe im Baustellenbereich. Deren Zufahrten sollen aber offen gehalten werden, versprechen die zuständigen Politiker.

Eine markierte Umleitung wird es nicht geben. So soll laut Verkehrsstadtrat Christian Scheider verhindert werden, dass der gesamte Verkehr auf eine Ausweichroute verläuft. sicher scheint, dass die Staus in Klagenfurt zunehmen werden, speziell auf der St. Veiter und der Feldkirchner Straße, aber wohl auch auf der mittlerweile nur noch einspurigen August-Jaksch-Straße.

Autofahrer wünschen sich bessere Abstimmung

Auf der Villacher Straße kann man wegen der Bauarbeiten stadteinwärts ohnehin nicht fahren. Da teilweise Landes- und teilweise Gemeindestraßen betroffen sind, fragen sich viele Verkehrsteilnehmer, ob es keine bessere Abstimmung der Baustellenzeiten geben könnte.