Asylwerber zückte bei Streit Messer

In der Nacht auf Sonntag ist es auf dem Heimweg zu einem Asylquartier in Villach zu einem Streit zwischen einem Tunesier und einem Algerier gekommen. Der Algerier zückte ein Messer und verletzte den anderen Mann leicht.

Gegen 4.00 Uhr kam es zwischen dem 29-jährigen Asylwerber aus Tunesien und dem 21-jährigen Asylwerber aus Algerien auf dem Weg in ihre Asylunterkunft in Villach zu Streitigkeiten. Im Zuge der Auseinandersetzung nahm der Algerier ein von ihm mitgeführtes Klappmesser heraus und attackierte den Tunesier im Kopf- und Fußbereich. Dieser erlitt bei dieser Attacke leichte Schnitt- und Abschürfwunden am rechten Knie sowie am Kopf.

Mutmaßlicher Täter festgenommen

Im Zuge der Handgreiflichkeiten gelang es ihm, dem Kontrahenten das Messer abzunehmen. Nach Eintreffen im Asylquartier verständigte der verletzte Mann die Polizei. Er wurde auf Grund seiner Verletzungen von der Rettung in das LKH Villach gebracht und ambulant behandelt. Der beschuldigte Algerier wurde nach seinem Eintreffen in der Asylunterkunft vorläufig festgenommen und anschließend in das Polzeianhaltezentrum Villach gebracht.

Gegen ihn wurde ein Betretungsverbot für die Asylunterkunft ausgesprochen. Ferner wurde er wegen Körperverletzung der Staatsanwaltschaft Klagenfurt angezeigt.