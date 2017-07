Vierköpfige Bankomatenbande festgenommen

Nachdem in der Nacht auf Samstag der Bankomat in der Raika-Filliale in Lieserhofen geknackt worden ist, konnte schon am Nachmittag der Fahrer der Bande geschnappt werden. Am frühen Abend klickten auch für die anderen drei Täter die Handschellen.

Der Fahrer hatte sich zunächst in einem Graben versteckt, wurde aber im Zuge der Fahndung entdeckt - mehr dazu in Mutmaßlicher Bankomat-Knacker gefasst. Die drei weiteren Bandenmitglieder wurden gegen 19.00 Uhr in Obervellach festgenommen, sagte der Chefermittler des Landeskriminalamtes, Christian Martinz Sonntagfrüh im Interview mit dem ORF-Kärnten. Bei den Tätern handle es sich um Bulgaren und Moldawier. Entscheidend sei ein Hinweis aus der Bevölkerung gewesen, sagte Martinz.

ORF

Anrainerin beendete die Flucht der Bande

Die Männer kämpften sich auf ihrer Flucht tagsüber von Mallnitz nach Obervellach durch unwegsames Gelände. Dann wollten die drei ihre Flucht bequemer fortsetzen und baten eine Anrainerin um Hilfe. Die Frau sollte ihnen ein Taxi rufen. Die Frau schöpfte aber offenbar Verdacht und vertröstete die Täter. Sie sagte, sie könne sie nicht verstehen. Tatsächlich rief die Frau die Polizei. Martinz: „Das Taxi, das die Männer abholte, kam dann in Form der Polizeibeamten.“

Ermittler in Lieserhofen

Die Festgenommenen werden nun verhört, dazu werden Dolmetscher benötigt. Die Polizei zeigt sich sicher, die Richtigen erwischt zu haben. Bei der Festnahme hatten die Täter Geld bei sich, das aus dem Einbruch stammen dürfte. In dem Bachbett, in dem am Nachmittag schon der Fahrer der Bande geschnappt wurde, fanden die Beamten auch die Geldkassetten aus dem Bankomaten.

Die Bande wird auch für einen erfolgreichen Coup in Treffen bei Villach und einen gescheiterten in Wolfsberg verantwortlich gemacht - mehr dazu in Bankomat mit Seil aus dem Boden gerissen.

Link: