SPÖ und Grüne: Spitzenkandidaten stehen fest

SPÖ und Grüne haben am Samstag ihre Kandidaten für die Nationalrats- bzw. Landtagswahl nominiert. Peter Kaiser ist Spitzenkandidat der SPÖ, Rolf Holub führt die Grüne Liste an.

Beim Treffen der rund 300 SPÖ-Funktionäre am Hafnersee am Samstag wurden die Weichen für die kommenden zwei Wahlen gestellt. Beschlossen wurde bei der sogenannten „Kärntenkonferenz“, wer bei der Nationalratswahl am 15. Oktober und bei der Landtagswahl im Frühjahr 2018 auf den Kandidatenlisten vertreten sein wird. In der geheimen Abstimmung betrug die Zustimmung 93,4 Prozent für die Nationalratswahl-Liste und 87,55 Prozent für die Landtagswahl-Liste.

Überraschung auf der Landesliste

Auf Listenplatz eins wird Landeshauptmann Peter Kaiser in das Rennen um die Landtagswahl gehen. Auf den Plätzen zwei bis vier folgen Beatte Prettner, Günter Leikam und Gaby Schaunig. Auf dem fünften Listenplatz findet sich mit Luca Burgstaller eine echte Überraschung. Mit erst 22 Jahren hat er gute Chancen, in den Landtag einzuziehen. Als Hauptziel hat sich die Landeshauptmann-Partei die Haltung bzw. den Ausbau der Mandate bei der Landtagswahl ausgegeben.

Kandidaten für die Nationalratswahl

Bevor jedoch Kärnten wählt, steht im Oktober die Nationalratswahl an. Auch für diese Wahl wurden die Kandidaten präsentiert. Auf Bundesebene geht Philip Kucher als Kärntner Spitzenkandidat der SPÖ ins Rennen. Dahinter folgen Irene Hochstetter-Lackner auf Platz zwei und Wolfgang Knes auf dem dritten Listenplatz. Bei ihnen handelt es sich um jene Abgeordnete, die bei der letzten Wahl die Grundmandate aus Kärnten erreichten.

Frauen und Männer gleich vertreten

Sowohl auf Landes- als auch auf Bundesebene seien die Listen nach einem Reißverschlusssysten erstellt worden. Auf der Landesliste kandidieren 13 Frauen und 13 Männer. Innerparteiliche Konflikte gebe es deshalb keine, auch würden Jugendkandidaten und Kandidaten des Pensionistenverbandes gut harmonieren, sagt Landesgeschäftsführer Daniel Fellner. Der anwesende SPÖ-Bundesgeschäftsführer Georg Niedermühlpichler erhofft sich starke Wahlergebnisse der SPÖ in Kärnten. Schließlich sei Bundeskanzler Christian Kern in seiner spärlichen Freizeit ein Wahlkärntner.

Grüne: Rolf Holub Spitzenkandidat

Auch die Grünen hielten im Klagenfurter Lakeside Park eine Konferenz ab, um die Kandidatenlisten festzulegen. Rolf Holub wird als Spitzenkandidat für die Landtagswahl ins Rennen gehen. An zweiter Stelle setzte sich Margit Motschiunig knapp gegen Landessprecherin Marion Mitsche durch. Auf Platz drei liegt die 26 Jahre alte Villacherin Magdalena Vorauer.

