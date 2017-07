Trends für die gelungene Sommer-Kinderparty

Topfschlagen und Kuchen waren gestern. Zu den „Must-haves“ einer erfolgreichen Sommerparty für Kinder gehört heuer ein Eisbuffet. Die Klagenfurter Bloggerin Catrin Neumayer „cookingCatrin“ weiß, was bei kleinen Partytigern ankommt.

Bunte Luftballons, ein hübsch dekorierter Tisch und eine Torte sind lauter Dinge, die zu einem Kindergeburtstagsfest selbstverständlich dazugehören. Es gibt aber auch immer neue Trends, wie die Eisbar, an der sich die kleinen Gäste selbst bedienen können: „Einen tollen Tisch aufbauen und auch gekauftes Eis in Boxen hinstellen. Dazu Müslis, Smarties, Sträusel, Saucen, Obst und Marshmellos. Jeder mixt sich dann seinen Eisbecher selber“, so cooking Catrin.

Gesunde Popsicles aus Früchten

Es gebe ganz einfache Eisrezepte, das sei nicht schwer: „Es gibt Steckerleis, die Popsicles, die man aus Schoko, Vanille aber auch Früchten machen kann.“ Besonders fruchtig sind Melonenpopsicles, die man ganz einfach machen kann: „Melone pürieren, in die Eissteckerln füllen, Joghurt drauf und pürierte Kiwis obenauf, dann einfrieren.“ Das sei auch noch gesund. Man brauche dafür keine Eismaschine. Bei Wassereis sei wichtig, es in eine größere Schüssel in den Tiefkühler zu füllen und es alle 30 Minuten kurz durchzurühren. Dann stimme auch die Konsistenz. Cremeeis sei ideal mit Eismaschine, gehe aber auch mit Mixer.

Cooking Catrin/Caletto Photography

Gefüllte Torte nach Pinata-Art

Bei den Torten seien derzeit Pinatacakes ganz in, so die Bloggerin. Die Pinatas in Tierform beinhalten ja normalerweise Süßigkeiten, werden aufgehängt und zerschlagen. Bei den Cakes sei es so, dass die Torte mehrstöckig gestaltet werde, in die Mitte macht man mit einem Glas eine Öffnung und füllt Süßigkeiten hinein. Beim Anschneiden gebe es dann die Überraschung, wenn etwas herauskullert.

CookingCatrin weiß, was noch zur gelungenen Kinderparty dazu gehört: „Ganz im Trend ist, die Party unter ein Thema bzw. Motto zu stellen. Auch das Goodybag muss thematisch passen. Vom Tisch bis zur Deko und die Mitbringsel müssen passen. Es gibt sogar schon einen Dresscode bei Kinderpartys, damit die Gäste wissen, wie sie sich anziehen sollen.“

Cooking Catrin/Caletto Photography

Mädchen und Buben wie Tag und Nacht

Bei den Mädchen sind jetzt Mermaidpartys im Trend, Meerjungfrauen am Pool. Ein Tipp der Expertin dazu, alte Kisten mit Jute ausstaffieren und Goldtaler einfüllen. Im Haushalt findet man meist genügend Deko. Wenn die Kinder mitdekorieren dürfen, mache es besonders Spaß. Man könne die Gäste auch noch etwas basteln lassen. Zum Beispiel bei einer Minions-Party brauche man Marmeladengläser, Tonpapier in gelb, schwarz und blau. Dann könne man die Gläser gelb ummanteln, unten einen blauen Streifen drumherumkleben und einen Strohhalm hineingeben - fertig sind die Minionstrinkbecher. Damit seien die Kinder beschäftigt und dürfen die Gläser mitnehmen.

Partys für Mädchen und Buben seien wie Tag und Nacht, so cookingCatrin. Mädchen feiern gerne schön bekleidet, da gehe es auch viel um Geschenke und Schminken. Bei den Buben gehe es mehr um Action und Spiel, sie empfiehlt hier mehr pikante Snacks. Nur Torte und Süßes sei zu wenig. „Kinderkaraoke ist ein totaler Spaß, auch für die Eltern. Geeignet für Kinder, die schon lesen können.“

Link: