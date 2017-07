Bankomat in Raika-Filiale geknackt

Die Bankomatenbande dürfte wieder zugeschlagen haben, diesmal in Lieserhofen in der Gemeinde Seeboden am Millstätter See. Die Täter kamen in der Nacht auf Samstag, knackten den Bankomaten und stahlen Geldkassetten.

Der Einbruch wurde Samstagfrüh von einem Kunden entdeckt. Es wird angenommen, dass wieder dieselben Täter zuschlugen, die erst vor kurzem einen Bankomaten bei einem Supermarkt in Treffen aus dem Boden gerissen hatten - mehr dazu in Bankomat mit Seil aus dem Boden gerissen.

Ein weiterer Versuch in Wolfsberg scheiterte wenig später - mehr dazu in Versuchter Bankomatdiebstahl in Wolfsberg. Die nun betroffene Raika-Filiale in Lieserhofen war erst vor einem halben Jahr überfallen worden. Als mutmaßlicher Täter wurde bereits ein 24 Jahre alter Pole gefasst. Die Ermittlungen der Polizei zu den Bankomatknackern laufen, die Schadenshöhe ist noch nicht bekannt.

