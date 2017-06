Ironman Austria startet am Sonntag

Zum 19. Mal geht der Ironman Austria am Sonntag in Klagenfurt über die Bühne. Bei einer Pressekonferenz am Freitag wurde die Bedeutung des Bewerbs für die Region betont. 2018 soll erstmals ein Winter-Triathlon am Weißensee stattfinden.

Der Ironman Austria Kärnten sei ein Symbol und Top-Werbeträger für Kärnten. Darüber waren sich bei der offiziellen Ironman-Pressekonferenz, Politiker, Tourismusfachleute, die Ironman-Offiziellen und die Ironman-Profistarter einig. Seitens des Landes hob Sportreferent Landeshauptmann Peter Kaiser (SPÖ) die Bedeutung hervor. Für ihn sei der Ironman die erfolgreichste und nachhaltigste Sport-Großveranstaltung Kärntens und ein Top-Werbeträger für das Land. Vor allem aus der touristischen Perspektive habe Kärnten die große Chance, sich als Naturarena den Sportlern und Begleitpersonen zu präsentieren, so Kaiser.

Hervorgehoben wurde von Kaiser auch der tolle Teamgeist bei der notwendigen Radstreckensanierung. Damit sei für das Radfahren die notwendige Sicherheit gegeben - mehr dazu in Start des Ironman ist gesichert. Den Organisatoren dankt der Landeshauptmann auch für die Ausrichtung der Side Events wie den Company-Triathlon. Der Triathlonsport werde, auch dank des Bundesleitungszentrums in Klagenfurt, für immer mehr Personen zugänglich.

Winter-Triathlon am Weißensee

Klagenfurts Bürgermeisterin Maria-Luise Mathiaschitz (SPÖ) sagte, dass die Landeshauptstadt zu 100 Prozent hinter der Top-Sportveranstaltung stehe. Bezüglich des Zielstandortes ab dem nächsten Jahr gebe es eine gute Gesprächsbasis.

Kärnten Werbung-Geschäftsführer Christian Kresse teilte mit, dass es am 28. Jänner 2018 erstmalig am Weissensee einen Winter Triathlon geben werde. Er umfasst die Bewerbe fünf Kilometer Schneeschuhlaufen, zwölf Kilometer Eislaufen und acht Kilometer Langlaufen, ausgetragen werde. Regional-Ironman-Manager Erwin Dokter zeigte sich erleichtert über die Sanierung der Radstecke. „Alles wurde akribisch ausgebessert. Die Strecke befindet sich in einem Top-Zustand“, sagte er.

Frodeno: Freue mich einfach

Von den Profis waren Jan Frodeno und Ivan Rana bzw. Lokalmatadorin Eva Wutti (Ironman Austria Siegerin 2015) mit dabei, außerdem Michelle Vesterby (Ironman Mexiko Siegerin 2016) und Michaela Herlbauer. Frodeno, er gewann die Ironman World Championship 2016 und 2015, stapelte bezüglich eines neuen Streckenrekordes tief. „Ich weiß nicht was die Beine und Arme am Sonntag sagen werden. Ich freue mich einfach“.

Rana, Ironman-Austria-Kärnten-Sieger 2014, will versuchen, mit Frodeno, so lange es geht, mitzuhalten. Wutti geht mit viel Respekt in das Rennen. Vesterby will den Skandinavischen Rekord von 8:46 Stunden brechen. Herlbauer geht voll motiviert ins Rennen und hofft auf eine persönliche Bestzeit.

Zahlen rund um den Bewerb

Die Athleten nehmen zwei Tonnen Bananen, 17.000 Flaschen Wasser, 120.000 Becher mit Getränken und rund 11.000 Energiegels zu sich. Sie müssen 3,8 Km schwimmen, 180 Kilometer Radfahren und 42 Kilometer laufen. Ob die Schwimmer Neoprananzüge tragen werden, fällt erst am Sonntag. 60 Profiteilnehmer starten im Strandbad um 6.40 Uhr, ab 6.50 starten alle weiteren Teilnehmer. Der letzte Sportler dürfte gegen Mitternacht das Ziel erreichen.

Sperrzeiten der Straßen im Detail

Während des Bewerbs müssen zahlreiche Straßen gesperrt werden: