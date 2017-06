Brand in Jugendherberge: Enormer Schaden

Großen Sachschaden hat ein Brand in der Nacht am Donnerstag in einer Jugendherberge in Rennweg am Katschberg angerichtet. Es dürfte bei Umbauarbeiten ausgebrochen sein. Verletzt wurde niemand.

Das Feuer dürfte im zweiten Stock der Jugendherberge ausgebrochen sein. Sie wird gerade vergrößert, deshalb finden dort auch umfangreiche Bauarbeiten statt. Laut dem Brandsachverständigen des Landeskriminalamtes Kärnten entstand das Feuer nach Flämmarbeiten am Flachdach. In der Glimmbrandphase - also in der Auskühlungsphase - muss es zur Entzündung von Materialien gekommen sein.

FF Rennweg

Das Feuer selbst breitete sich vom Inneren des Gebäudes rasch über die Außenwand bis auf die Dachkonstruktion aus. Es wurde sofort Großalarm für die Feuerwehren von Spittal an der Drau bis in den Lungau in Salzburg gegeben. An die 140 Feuerwehrleute rückten an und konnten den Brand in dem dreigeschoßigen Gebäude löschen. Verletzt wurde niemand.

FF Rennweg

Mehrmonatige Zwangspause nach Brand

Wegen der Umbauarbeiten sind momentan keine Gäste in der Jugenherberge untergebracht. Am Wochenende sollte sie wieder aufgesperrt werden, auch zahlreiche Gäste wurden erwartet. Der Schaden ist enorm hoch, kann aber noch nicht eingeschätzt werden. Die Jugendherberge wird für Monate unbewohnbar seien, sagte der Brandermittler des Landeskriminalamtes.