Krieg im Hochgebirge als Freilichtmuseum

Während des Ersten Weltkrieges reichte die Front bis an die Karnischen Alpen. Ein Gailtaler legte gemeinsam mit Freunden Baracken, Stellungen und Schützengräben frei und machte sie für Besucher zugänglich.

Zwischen 1915 und 1917 befand sich im Gailtal zwar nicht der Hauptteil der Karnischen Front, aber in den Kriegsjahren lebten und kämpften hier 700 Soldaten. Die Winter waren sehr hart, die Soldaten kämpften mit Kälte, Schnee und Lawinen.

Sammlung Käferle

Hans Käferle und seine Freunde sehen sich als ehrenamtliche Bewahrer der Geschichte. Seit drei Jahren widmen sie sich der Wiederinstandsetzung der alten Schützengräben, die sich - entlang der heutigen Grenze zu Italien - kilometerlang durch die Berge ziehen.

Projekt nimmt immer mehr Formen an

Einige davon konnten wieder sichtbar gemacht werden, erklärt Hans Käferle: „Wir haben im Kleinen angefangen - im Umfeld der ehemaligen Soldatenkirche - auf der Rattendorfer Alm. Das hat sich dann sukzessive ausgebreitet. Im vorigen Jahr haben wir einen ersten Wanderweg auf die Ringmauer abgeschlossen. Jetzt wurde der zweite Wanderweg abgeschlossen.“

Stellung für Stellung wird von den engagierten Gailtalern freigelegt und wieder zugänglich gemacht. An die zehn Personen sind in regelmäßigen Abständen in ihrer Freizeit mit den Arbeiten beschäftigt, sagt Helmut Viertler.

„Abenteuerspielplatz“ auf historischem Boden

Forschungsgeist und Neugier sind immer dabei, wenn sich die Gailtaler ans Werk machen. Mittlerweile konnten auch Jüngere für ein Mithelfen begeistert werden, so wie der Zehnjährige Mario Kastner: „Es macht mir Spaß, Stauden umzuschneiden und die alten Kriegsstellungen zu sehen. Ich habe erfahren, wie sie das früher aufgebaut haben und wie lange sie dafür brauchten. Das ist spannend.“

Abseits von Wanderwegen und Viehweiden

Ohne die Genehmigung der Grundstückseigentümer der Alm wäre die Arbeit unmöglich, sagt Nachbarschaftsobmann Gerfried Dutter. Zum Glück habe es bis jetzt noch keine Probleme mit Wanderern oder Tieren gegeben: „Diese ganzen Soldatenwege, die sich in diesem Gebiet befinden, sind abseits der Viehweiden.“

Für die kommenden Jahre hoffen die Gailtaler Geschichtsbewahrer, auch Soldatenwege im angrenzenden Italien freimachen zu dürfen.

