Versuchter Bankomatdiebstahl in Wolfsberg

Wieder haben Einbrecher in Kärnten versucht, einen Bankomaten aus einem Supermarkt zu stehlen. Die Täter haben diesmal in Wolfsberg zugeschlagen. Die Polizei sieht eindeutige Parallelen zu einem Fall in Treffen am Ossiachersee.

Am Ossiachersee ist es den Tätern vor zwei Wochen gelungen, den Bankomaten zu stehlen - mehr dazu in Bankomat mit Seil aus dem Boden gerissen. Hier seien deutliche Parallelen erkennbar, sagte der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten, Christian Martinz: „Der Modus Operandi war der gleiche, auch in Treffen wurde die Foyertüre aufgezwängt. Dort wurde der Bankomat dann mit einem Klein-Lkw abtransportiert.“ Keine Parallelen gibt es zu einem Vorfall vor wenigen Wochen in Osttirol, heißt es. Dort sprengten die Täter einen Bankomat mit Gas - mehr dazu in Vermummte sprengen Bankomaten in Osttirol.

ORF

Täter flüchteten ohne Beute

In der Nacht auf Mittwoch, gegen Mitternacht, brachen drei Männer die Eingangstür des Supermarktes neben der Gemmersdorfer Landesstraße in Wolfsberg auf. Nachbarn und Nachtschwärmer wurden durch den Lärm auf die Tat aufmerksam und verständigten die Polizei. Den Tätern gelang es nicht auf Anhieb, den Bankomaten aus der Verankerung zu reißen. Als sie die Zeugen bemerkten, flüchten sie ohne Beute mit einem Klein-Lkw. Das Fahrzeug stahlen sie zuvor aus der Werkshalle einer Anlagenbaufirma in Klagenfurt.

Ein paar Kilometer entfernt stiegen die Täter dann vermutlich in ein zweites Fluchtauto um, sagte Christian Martinz, der stellvertretende Leiter des Landeskriminalamtes Kärnten: „Wir nehmen an, dass noch eine vierte Person beteiligt ist, die die Täter dann mit einem zweiten, unbekannten Fahrzeug abgeholt hat. Die Fahndung läuft, bisher aber ergebnislos.“ Weil es sehr dunkel war, konnten die Zeugen keine Täterbeschreibung abgeben.

Sicherheitstipp: Bankomaten verlegen

Schon einmal gab es eine ähnliche Serie in Oberösterreich. Damals ist es nicht gelungen, die Bande zu fassen. Die Bankomaten in den Supermärkten waren alle unmittelbar hinter der Eingangstür im Foyer angebracht. Das dürfte die Täter anziehen, sagte Martinz: „Das ist einladend, gar keine Frage. Dadurch, dass das jetzt vermehrt vorkommt, dass die Foyer-Bankomaten in den Geschäften Ziel von Einbrechern werden, gibt es nun auch Gespräche mit den Verantwortlichen der Supermarktketten, damit es durch neue Sicherheitsmaßnahmen oder eine andere Anbringung des Bankomaten eine Verbesserung gibt.“

Banken würden ihre Geldautomaten besser schützen, sagte Martinz, etwa durch Einmauern. Das schrecke die Täter ab, weil es viel schwerer sei, an das Geld zu gelangen.