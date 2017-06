Überfall auf Wettcafé: Kopf der Bande gefasst

Der Polizei ist es nun gelungen, den Überfall auf ein Wettcafé in Klagenfurt restlos aufzuklären. Die beiden Täter, die den Raub begangen haben, konnten schon kurz nach der Tat ausgeforscht werden. Nun klickten auch für den Kopf der Bande die Handschellen.

Anfang Mai überfielen ein 31 und ein 32 Jahre alter Mann mit vorgehaltener Pistole Wettcafé in Klagenfurt - mehr dazu in Weiter Suche nach Wettcafe-Räuber. Eine Woche später konnte die Polizei den ersten Tatverdächtigen ausforschen - mehr dazu in Mutmaßlicher Wettcafe-Räuber gefasst. Wenige Tage darauf wurde auch der zweite Täter festgenommen - mehr dazu in Mutmaßlicher Wettcafe-Räuber in Haft.

ORF/Iris Hofmeister

Dealer flüchtete mit Beute nach Kroatien

Im Zuge der weiteren Erhebungen konnte die Kriminalpolizei nun einen Mann aus St. Veit an der Glan als Kopf der Bande ausforschen. Der 39 Jahre alten Mann belieferte die beiden mutmaßlichen Täter mit Drogen. Sie hatten aus den Suchtgiftgeschäften auch Schulden bei dem St. Veiter. Der 39-Jährige plante den Raub und übernahm dann die Beute. Er flüchtete damit nach Kroatien. Am Dienstag konnte er von Beamten des Einsatzkommandos Cobra in St. Veit festgenommen werden.