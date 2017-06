Freund mit Dampfstrahler traktiert

Gleich zweimal musste die Polizei am Dienstagabend in Villach wegen eines 31 Jahre alten Mannes einschreiten. Erst bearbeitete der Mann einen Freund mit einem Dampfstrahler, dann randalierte er im Krankenhaus.

Am späten Dienstagnachmittag randalierten der 31-Jährige und ein 46 Jahre alter Mann beim Waschplatz einer Tankstelle in Villach. Der Geschäftsführer der Tankstelle rief die Polizei um Hilfe. Als die Beamten eintrafen, waren beide Männer nur mit kurzen Hosen bekleidet. Beide waren stark alkoholisiert. Der ältere der beiden Männer lag am Boden, weil er sich nicht mehr selbst auf den Beinen halten konnte. Der 31-Jährige bearbeitete ihn mit einem Dampfstrahler der Autowaschanlage.

Dampfstrahler verursachte massive Schürfwunden

Der am Boden liegende Mann wies zu diesem Zeitpunkt im gesamten Rückenbereich bis zu den Beinen massive Schürfwunden auf. Auch der 31-Jährige erlitt an den Unterschenkeln leicht blutende Kratz- und Schürfwunden. Der am Boden liegende Mann beschimpfte die Polizisten und wurde deswegen vorübergehend festgenommen. Der 31-Jährige wurde angezeigt.

Der betrunkene Mann ging danach zu einem nahe gelegenen Vereinsgebäude eines Sportclubs und schlug dort eine Scheibe ein. Dabei erlitt er Schnittverletzungen. Deswegen begab er sich in das LKH Villach. Dort erhielt er einen Druckverband. Im Bereich des Warteraums unterhielt er sich mit einem ebenfalls stark alkoholisierten, 59 Jahre alten Bekannten so laut, dass die anderen Patienten und das Krankenhauspersonal aus dem Warteraum flüchteten. Der 59-Jährige wurde vom Krankenhausgelände verwiesen. Der 31-Jährige wurde von der Polizei vorübergehend festgenommen. Alle drei Beteiligten wurden wegen mehrerer Verwaltungsübertretungen angezeigt.