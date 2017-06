50 Jahre Bildhauersymposium im Krastal

Mehr als 200 Millionen Jahre ist der Marmor im Krastal bei Villach als. Seit 50 Jahren findet dort das internationale Bildhauersymposium statt. Zum Jubiläum ist auch in Villach ist die Bildhauerkunst omnipräsent und lockt zum Schauen und Staunen.

Seit 50 Jahren kommen Steinbildhauer aus aller Welt ins Krastal, das in Bildhauerkreisen als Begegnungstätte legendär wurde.

Der Stein als Arbeitsmaterial fasziniert die meisten Künstler, so wie Bildhauerin Erika Inger. Sie schätzt das Spritzige an ihm: „Er ist hart, fast wie Granit, und er springt beim Bearbeiten auch weg, so, wie man es haben will. Er ist richtig fein zu bearbeiten. Ich glaube, dass jeder Künstler, der einmal mit diesem Stein gearbeitet hat, es immer wieder gerne tut.“

Die Ergebnisse diverser Sysmposien sind beim Bildhauerhaus in Kras zu sehen, wo die Künstler im bescheidenen Rahmen - ganz in der Tradition des 1982 verstorbenen Symsposionsgründers Otto Eder - leben.

Zeitreise in Bildern in der Freihausgasse

In der Galerie Freihausgasse in Villach kann man in einer akriebisch aufbereiteten Ausstellung allen Symposien nachspüren und eine künsterlische Zeitreise von 1967 bis heute unternehmen.

50 Jahre Sysmposionsgeschichte seien wahrscheinlich einzigartig in der Kunstwelt, sagt Bildhauerin Heliane Wiesauer-Reiterer. Die Gruppe rund um Otto Eder sei ganz langsam, aber stetig gewachsen. „Ein jeder hat mit am Fundament gebaut.“

Die Galerie ist mittwochs, donnerstags und freitags von 9.00 bis 13.00 Uhr und zwischen 14.00 bis 18.00 Uhr; samstags von 9.00 bis 15.00 Uhr. Der Eintritt ist frei.

Freiluft-Schau im Villacher Stadtpark

Auch im Villacher Stadtpark stehen Zeugnisse der Krastaler Bildhauerkunst - Steine für die Ewigkeit, die aber dank moderner Maschinen deutlich schneller entstehen als zu Michelangelos Zeiten.

Bildhauer Helmut Machhammer sagt, in der Renaissance habe ein Meister bis zu zwei Jahre für eine Skulptur benötigt. „Das wird sich heutzutage, bei uns, nicht mehr ausgehen“, fügt er lachend hinzu.

