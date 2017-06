Pkw überschlagen: Kleinkind verletzt

Drei Menschen, darunter ein Kleinkind, haben am späten Dienstagvormittag bei einem Pkw-Überschlag auf der Tauernautobahn Verletzungen erlitten.

Ein Autolenker aus Graz war beim Knoten Villach in Fahrtrichtung Salzburg von der Fahrbahn abkommen. Das Auto überschlug sich mehrmals. Eine Person musste von der Feuerwehr mittels Bergeschere aus dem Wrack befreit werden. Die Unfallursache war zunächst nicht bekannt.

Auch der Lenker eines Lastwagens wurde Dienstagfrüh bei einem Unfall in Zwischenwässern im Bezirk St. Veit an der Glan verletzt. Er war mit seinem Lkw auf der Friesacher Straße (B317) samt Anhänger umgekippt. Die Straße war während der Aufräumarbeiten für den gesamten Verkehr gesperrt.

Sattelzug über Fahrbahnrand gestürzt

Am Zollfeld kam es am Montagnachmittag zu einem schweren Unfall: Ein 50-jähriger Slowene geriet mit seinem Sattelzug über den Fahrbahnrand der Zollfeld Landesstraße und stürzte über die Böschung. Der Lenker wurde leicht verletzt. Die Bergung dauerte fast bis Mitternacht - mehr dazu in Sattelzug über Fahrbahnrand gestürzt.