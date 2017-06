Katze zwei Mal in Motorraum eingeklemmt

Eine Katze hat am Dienstag in St. Veit an der Glan stundenlang die Einsatzkräfte von Polizei und Feuerwehr auf Trab gehalten: Das Tier musste gleich zwei Mal aus dem Motorraum eines Autos befreit werden.

Gegen 6.00 Uhr wurde bei der Polizeiinspektion St. Veit angezeigt, dass bei einem abgestellten Pkw eine Katze im Motorraum eingeklemmt sein sollte. Die vom Anzeiger verständigte Freiwillige Feuerwehr versuchte mit mehreren Einsatzkräften die Katze aus dem versperrten Motorraum zu befreien.

Es wurde der Zulassungsbesitzer verständigt, der das Fahrzeug aufsperrte und die Katze aus ihrer misslichen Lage befreite. Diese lief jedoch anschließend davon und konnte nicht wieder eingefangen werden.

Verbauter Motorraum erschwerte Bergung

Nachdem die Einsatzkräfte wieder abgerückt waren, erhielt die Freiwillige Feuerwehr gegen 8.30 Uhr nochmals die Verständigung, dass die Katze erneut im Motorraum eines Fahrzeuges eingeklemmt sei. Anrainer hätten Anzeige erstattet.

Auch in diesem Fall konnte der Zulassungsbesitzer festgestellt werden, der das Fahrzeug öffnete. Da der Motorraum jedoch verbaut war, brachte ein Feuerwehrmann den Pkw zu einer nahegelegenen Autowerkstätte, wo der Motorraumschutz entfernt wurde und die Katze schließlich befreit und eingefangen werden konnte. Das Tier, das für mehrere Stunden die Einsatzkräfte auf Trab gehalten hatte, wurde schließlich an einen Bewohner einer Wohnanlage in der Nähe seines Fundortes zur Pflege übergeben.