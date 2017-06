Zwenberger Alm: Glutnester flackern auf

Auch am Dienstag sind noch Einsatzkräfte auf der Zwenberger Alm (Gemeinde Reißeck), nachdem am Sonntag ein Blitzschlag einen Brand ausgelöst hatte. Glutnester flackern auf und müssen per Hubschrauber gelöscht werden.

Am Sonntag gegen 21.45 Uhr kam es auf Grund eines Blitzeinschlages im Bereich der Zwenberger Alm, auf einer Seehöhe von ca. 1.800 Meter, zu einem Brand. Ein Jäger bemerkte im Zuge seines Pirschganges Rauch und alarmierte die Feuerwehr. Aufgrund des unwegsamen Geländes und der Dunkelheit konnten die Brandstellen aber nicht erreicht werden.

Polizei

Glutstellen auch auf Gegenhang

Außerdem wurden auch auf dem Gegenhang drei Glutstellen entdeckt, die Zeitweise aufflackerten. Am Sonntag um 23.00 Uhr wurde der Einsatz aus Sicherheitsgründen vorerst abgebrochen. In der Nacht auf Montag wurde die Lage auf der Zwenberger Alm vom Einsatzleiter der FF Penk erneut beurteilt. Zu diesem Zeitpunkt war die Lage unverändert, es waren noch immer Glutbrände zu sehen. Bei einem Kontrollflug durch den Polizeihubschrauber entdeckte man vier Brandstellen. Seit diesem Zeitpunkt werden Löscharbeiten durchgeführt, diese waren auch am Dienstag noch nicht abgeschlossen.

zurück von weiter

Im Einsatz stehen 50 Feuerwehrleute der FF Penk, FF Obervellach, FF Kolbnitz, FF Mühldorf, FF Steinfeld, FF Flattach/Fragant, FF Mallnitz, FF Möllbrücke, FF Spittal/Drau und 10 Bundesheerangehörige. Die Löscharbeiten werden auch vom Polizeihubschrauber und dem Bundesheerhubschrauber aus der Luft unterstützt.

Link: