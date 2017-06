Sattelzug über Fahrbahnrand gestürzt

Ein 50-jähriger Slowene ist am Montagnachmittag mit seinem Sattelzug über den Fahrbahnrand der Zollfeld Landesstraße geraten und über die Böschung gestürzt. Der Lenker wurde leicht verletzt. Die Bergung dauerte fast bis Mitternacht.

Der mit 20 Tonnen beladene Sattelzug war von St. Veit in Richtung Klagenfurt unterwegs. Auf Grund entgegenkommender Fahrzeuge fuhr er am äußerst rechten Fahrbahnrand, kam darüber hinaus und stürzte mit dem Sattelzug nach rechts über die ca. drei Meter abfallende Böschung. Der Sattelzug kam im angrenzenden Acker auf der rechten Seite zu liegen.

ORF/Michael Steuer

Feuerwehr pumpte Tanks leer

Der Lenker rutschte aus dem angelegten Gurt und stürzte in den Kabinenraum. Dabei erlitt er leichte Verletzungen, eine Mitfahrt mit der Rettung unterließ er aber. Da Betriebsmittel ausgelaufen waren, wurden die Tanks von den Feuerwehren Maria Saal und St. Michael am Zollfeld, sowie St. Veit an der Glan mit einem Gefahrstofffahrzeug, leergepumpt. Der zur Unfallstelle gerufene Landeschemiker konnte keine Umweltgefährdung feststellen. Am Zugfahrzeug entstand erheblicher Sachschaden, der Sattelanhänger ist ein Totalschaden.

ORF/Michael Steuer

Fahrbahnschäden durch Bergung

Im Zuge der Bergearbeiten entstanden auf einer Länge von ca. 30 Metern erhebliche Fahrbahnschäden, die durch Mitarbeiter der Straßenmeisterei St. Veit provisorisch mittels Flüssigasphalt gerichtet wurden. Auf Grund der Fahrbahn- und Flurschäden entlang der Böschung wurde durch die Straßenmeisterei die Geschwindigkeit im Unfallbereich bis auf weiteres auf 30 Km/h beschränkt. Die L71 war zunächst einspurig befahrbar und für die Dauer der Fahrzeugbergung und der Reparatur der Fahrbahn von 16.30 bis 23.30 Uhr für den gesamten Verkehr gesperrt.